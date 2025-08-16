İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 Şüpheli Yakalandı. 39 Şüpheli Tutuklandı, Diğerleri İşlemde. 29 İlde FETÖ Operasyonları Yapıldı

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA, GÖZALTILARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ’ye yönelik olarak jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 gün içinde toplamda 49 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerlerinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakan Yerlikaya, “Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat’ta operasyonlar düzenlendi.” şeklinde açıklamada bulundu.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibat kurdukları, FETÖ ile iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

DESTEK VE MÜCADELE VURGUSU

Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Jandarma TEM Daire Başkanlığına ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarına teşekkür etti. “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.” şeklindeki ifadeleriyle mücadelenin süreceğini vurguladı.