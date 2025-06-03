İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 90 Şüpheliyi Yakaladı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN BU KAPSAMLI OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde “dolandırıcılık, tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı” yapan organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’dan H.K, İzmir’den E.U, Kastamonu’dan G.A, Diyarbakır’dan M.F.Y, Manisa’dan A.S, Tekirdağ’dan Ö.Ö, Van’dan C.Ç, Muğla’dan M.T, Karaman’dan H.B, Mersin’den A.F.U ve Bitlis’ten Ö.B’nin elebaşılığını yaptığı 11 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ ARAŞTIRILDI

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde, 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin İstanbul’da para karşılığında sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başkalarının girmesini sağladığı; Muğla’da sosyal medya platformları üzerinden sahte borsa uygulamaları ile dolandırıcılık yaptıkları ve sahte şirketler kurdukları tespit edildi. Ayrıca, Manisa’da alkollü yakalanan sürücülere “limit altında ölçüm” raporu düzenlemek üzere kan testi numuneleri ile oynama yapıldığı; Diyarbakır’da uyuşturucu maddelerinin kargo paketleri içerisinde gizlenerek imal ve ticareti gerçekleştirildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE SUÇUN TANIMI

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, sahte sürücü belgesi, çek, senet, kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildiğini ifade etti. Şüpheliler hakkında ise “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “nüfuzunu kötüye kullanma”, “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “rüşvet”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “uyuşturucu imal ve ticareti” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” gibi suçlardan soruşturma başlatıldığını aktardı. Yerlikaya, paylaşımında şu şekilde belirtti: “Valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.”