İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı, Yabancı Suçluların Yakalanmasında Kararlılık Vurgusu Yapıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırşehir’de yaptığı açıklamalarda, kabine dönemlerinde 780’i kırmızı bültenle, 312’si kırmızı difüzyon olmak üzere toplamda bin 92 yabancı şahsı yakaladıklarını belirtti. Yerlikaya, “Bu kişilerin yakalanması sadece adli bir başarı değil. Kırmızı bültenle yurt dışında aradığımız 438 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi.

Kırşehir Ziyareti ve Değerlendirmeler

Bakan Yerlikaya, Kırşehir Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra esnafla bir araya geldi. Ahi Evran Külliyesi’ni ziyaret ederek dua eden Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti ve özel bir otelde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, “Bu topraklar birlik, beraberlik ve dayanışmanın timsalidir. Kırşehir’de genel güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık, değerlendirmelerde bulunduk. İç güvenlik, milletimizin huzurunun temeli” ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Güçlü İrade ve İşbirliği Vurgusu

İçişleri Bakanı, huzurun tesadüfen var olamayacağını ve bunun binbir emek, fedakarlık ve kararlılıkla gerçekleştiğini dile getirdi. Yerlikaya, “Terörle mücadeleden organize suçlara, zehir tacirlerinden siber tehditlere kadar her türlü suç unsuruna karşı güçlü bir irade ve özveriyle hareket ediyoruz. Huzur ve güveni sağlamak için gerekli olan tüm adımları atıyoruz” dedi.

Uluslararası İşbirlikleri ve Sınır Aşan Suçlarla Mücadele

Yerlikaya, son olarak Gürcistan’da gerçekleştirilen ortak operasyonla kırmızı bültenle aranan suçluları yakaladıklarını aktardı. “Interpol ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Verdiğimiz mesaj net; hiçbir organize suç liderinin ya da onların maşalarının ülkemizde barınmalarına müsaade etmeyiz” dedi. Bakan, ayrıca kırmızı bültenle aranan toplam bin 92 şahsı yakaladıklarını vurguladı ve Türkiye’nin uluslararası güvenlik politikalarında proaktif bir aktör haline geldiğini ifade etti.