İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıklama Yaptı

İKİ SUÇLUNUN GÜRCİSTAN’DA YAKALANMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı Bülten”le aranan iki kişinin Gürcistan’da ele geçirildiğini ve Türkiye’ye iade süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kırmızı Bülten” ile aranan iki suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar” sözlerini kullandı.

KABİNE DÖNEMİNDE YAPILAN İDARELER

İçişleri Bakanı, “Bu kabine dönemimizde toplam 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” diyerek, daha önce 16 terör, 80 organize suç örgütü üyesi, 68 uyuşturucu ticareti ve 169 çeşitli suçlardan aranan kişinin yurtdışında yakalandığını ve Türkiye’ye getirildiğini ifade etti. “Kırmızı Bülten” ile uluslararası seviyede aradıkları M.S. ve H.A. isimli şahısların Gürcistan’da tutuklandığını söyledi.

SUÇLAMALAR VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinesindeki çalışmalara dikkat çeken Yerlikaya, M.S. isimli şahsın “silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan, H.A. isimli şahsın ise “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kırmızı bültenle arandığını vurguladı. Ayrıca, “Bu kabine dönemimizde toplam 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık” diyerek açıklamalarını tamamladı.