“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Belediye Terör Bağı Olmaz”

BELEDİYELERİN TEMELİ VE GÖREVLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyelerin var olma nedeninin şehir, ilçe ve beldelerde yaşayan hemşehrilerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti. Belediye, zararlı terörle bağdaşmayacak bir yapıdadır. Terörle alakayı kurmak ya da teröriste destek vermek gibi eylemler belediyecilik tanımı içinde yer almıyor. Yerlikaya, “Şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörle sadece ama sadece mücadele edilir” dedi.

GÜVENLİK TOPLANTISI VE BİRLİK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi’nde düzenlenen güvenlik toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. “Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Gürcü kim varsa bizi millet yapan bütün zenginliğimizle birlik ve kardeşlik içerisindeyiz” diyen Yerlikaya, devletin herkesin huzur ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’DE SUÇ ORANI AZALIYOR

Bakan Yerlikaya, Balıkesir’deki güvenlik toplantısında, 1 Ocak-31 Ekim 2024 tarih aralığında Türkiye genelinde önemli suç oranının %3,6 azaldığını, Balıkesir’de ise bu azalmanın %6,1 olduğunu dile getirdi. Aydınlatma oranının Balıkesir’de %98,5, Türkiye genelinde ise %97,9 olduğunu belirtti. Yerlikaya, “Birinci görevimiz önleyicilik, daha sonra yakalamak ve adalete teslim etmektir” diye konuştu.

ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE SÜRECEK

Organize suçlarla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, bu yılın ilk 10 ayında 15 organize suç örgütüne 27 operasyon gerçekleştirildiğini, 88 kişinin tutuklandığını aktardı. PKK, KCK ve FETÖ ile ilgili olarak yapılan operasyonlarda önemli tutuklamalara ulaşıldığını vurgulayan Yerlikaya, “Vatandaşlarımızın iradesi, milletimizin iradesi, devletimizin gücünden başka bir güç tanımıyoruz” ifadesini kullandı.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, Balıkesir’de düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar attıklarını, bu süreçte 67 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını belirtti. Mobil göç noktasındaki uygulamaların, düzensiz göç sorunuyla mücadelede büyük fayda sağladığını söyledi. Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadelemizi insani ve vicdani olarak, medeniyet değerlerimizin bize miras bıraktığı tarzda uyguluyoruz” dedi.

İKİ YILDA YATIRIM YAPILACAK PROJELER

Kaçakçılıkla mücadelede Balıkesir’de 10 operasyon yapıldığını dile getiren Bakan Yerlikaya, il genelinde tefecilikle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Balıkesir ve Bandırma Emniyet müdürlükleri hizmet binalarının 2025 yatırım programına alınacağını aktardı ve inşası devam eden hükümet konaklarının 2025 yılında hizmete sunulacağını duyurdu.