Içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ceza Yazmaktan Keyif Almıyoruz” Dedi

CEZA YAZMAKTAN KEYİF ALMIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlediği etkinlikte, “Ceza yazmaktan keyif almıyoruz. Bizim derdimiz ateş düşmesin. O yüzden ceza yazarak değil trafik güvenliğinin, trafik kültürü oluşması lazım.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığında çalışan 675 bin kişi ile gece gündüz çabaladıklarını belirtti. Güvenlik çalışmalarına dikkati çeken Yerlikaya, trafik güvenliğinin de bu hizmetlerin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ülkede 37,5 milyon sürücü ehliyeti bulunduğunu hatırlatarak, “Bu yolların kralı yok, bu yolların kuralı var.” diyerek Cumhurbaşkanının trafik güvenliği konusundaki beklentilerini açıkladı.

KAZALARI AZALTMA HEDEFİ

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kazaları azaltmamız, ölümleri 2030’da yarı yarıya düşürmemiz lazım. 2050’de de böyle bir trafik kültürü oluşsun ki sıfır can kaybı olsun.” hedeflerini belirlediğini aktardı. 6 Şubat depremleri nedeniyle odaklarının vatandaşlara ulaşmak ve yaraları sarmak olduğunu hatırlatan Bakan, trafik kazası oranlarının giderek arttığını bildirdi. Geçen 4 ay içerisinde günlük ortalama ölümlerin 17,9’a çıktığını iletti.

DENETİMLERİN ARTIRILMASI

Veriler ışığında denetimlerin artırıldığını aktaran Yerlikaya, 2 yılda 15 bin yeni araç aldıklarını, trafik ekiplerinin sayısını yüzde 40 artırdıklarını açıkladı. “123 milyon yüz yüze denetim yaptık” diyen Bakan, denetimleri yüzde 50 artırdıklarını, ancak buna rağmen trafik kazalarında kayıpların devam ettiğini ifade etti. 2023 yılı verilerine göre, 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, kendilerinin bu konuda üzerinde durduklarını vurguladı.

TRAFİK SORUNUNA KALICI ÇÖZÜMLER

Yerlikaya, ölümlerin yüzde 84’ünün yalnızca beş kural ihlalinden kaynaklandığını vurgulayarak, hız ihlali nedeniyle her gün ortalama 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Erzurum’daki trafik kazalarında bir yılda 75 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Bakan, bu durumun önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu açıkladı. “Dursaydın bu çocuk yetim kalmazdı.” diyen Yerlikaya, trafik kültürünün oluşması gerektiğine vurgu yaptı.

ALMANYA İLE KIYAS

Bakan, “Ceza yazmaktan keyif almıyoruz. Bizim derdimiz ateş düşmesin.” açıklamasıyla trafikte güvenliği sağlamak için gereken yaklaşımın önemine değindi. Yerlikaya, Almanya’daki trafik ölümlerinin nüfus oranıyla kıyaslandığında Türkiye’nin de bu konuda ilerleyebileceğini ifade etti. Konuşmasının ardından, salondakilere İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan trafik kazalarıyla ilgili bir video gösterildi.