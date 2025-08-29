İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenli Geri Dönüş Sürecini Vurguladı

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren ülkelerine gönüllü olarak güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde geri dönen Suriyeli vatandaşların sayısının 450 bin 169 olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, bugüne kadar ülkelerine geri dönen toplam Suriyeli sayısının ise 1 milyon 190 bin 172 olduğunu kaydetti. 2022 yılında Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 535 bin 898 iken, Ağustos 2025 itibariyle bu sayının 2 milyon 506 bin 740’a düştüğünü ifade etti.

KÜTAHYA’DA ZİYARETLER VE AÇIKLAMALAR

Kütahya’da çeşitli ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk olarak Kütahya Valiliği’ne gelerek şeref defterini imzaladı ve vali Musa Işın’dan il hakkında brifing aldı. Cuma namazını tarihi Ali Paşa Cami’nde kıldıktan sonra esnafları ziyaret eden Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet edip çocuklara oyuncaklar hediye etti. Ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan, burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ve Güvenlik Toplantısı için Zafer Kalkınma Ajansı’na geçti.

HUZUR VE GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşma yapan Bakan Yerlikaya, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk milletinin bağımsızlığına vurgu yaptı. “Huzur ve Güvenlik Toplantısıyla, o kutlu iradenin bugünkü temsilcileri olarak aynı kararlılıkla sahadayız.” diyen Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak, “Büyük ve Güçlü Türkiye” idealiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Güvenliği, sadece bir koruma kalkanı olarak değil, milletin onurlu yürüyüşünü mümkün kılan bir değer olarak gördüklerini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Yerlikaya, “30 Ağustos, millet olma bilincimizin şahikasıdır” diyerek tarihsel önemli olayları hatırlatarak terörle mücadelenin önemine değindi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin, “milyonların duasıyla yazılan yeni bir destan” olduğunu savundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

GÜVENLİK SORUNLARI VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Yerlikaya, bu kabine döneminde kasten öldürme olaylarında ciddi bir azalma yaşandığını ifade etti. “Biz şehirlerimizde, ilçelerimizde, yerel, bölgesel, ulusal hiçbir şekilde şehir eşkıyası görmek istemiyoruz.” diyen Bakan, uyuşturucuyla mücadele konusuna da dikkat çekti. Bu bağlamda tutuklama sayılarını paylaştı ve vatandaşlardan duyarlılıklarını sürdürmelerini istedi.

İHBARLARIN ÖNEMİ

Uyuşturucuyla mücadelede halkın desteğinin önemine vurgu yapan Yerlikaya, “Lütfen durmayalım, duraksamayan” şeklinde çağrıda bulundu. Uyuşturucu ile ilgili yapılan ihbarların önemi üzerinde durarak, bu konuda dikkatli ve hassas olunmasını istedi.