İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de Toplantı Düzenledi

İÇİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINDA UYUŞTURUCU MÜCADELESİ VURGULANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeşilay tarafından İzmir’de düzenlenen ‘Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Toplantısı / Kuvayımilliye’nin İzinde’ etkinliğine katıldı. Toplantıda, kabine dönemindeki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili rakamlar paylaşılırken, projenin pilot ilçe olarak Konak belirlendi. Yeşilay’ın düzenlediği bu etkinlik, İzmir İktisat Kongresi Merkezinde yapıldı ve birçok valilik temsilcisi, Yeşilay Genel Müdürü, öğretmenler ve veliler de katılım gösterdi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Bakan Yerlikaya, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek, “Bağımsızlık Seferberliği’ hareketinin sağlıklı bir toplum inşa etmede önemli bir adım olacağını” belirtti. Yerlikaya, “Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul’da başlattığımız ‘Bağımsızlık Seferberliği’ hareketinden sonra bugün İzmir’de ‘Ege Bölgesi için Seferberlik Hareketi’ni başlatıyoruz. Amacımız; gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan korumak” dedi. Bakan, bu süre zarfında yurt genelinde 96 bin 568 operasyon düzenlendiğini, bunun sonucunda 72 bin 229 kişinin tutuklandığını ifade etti.

EGE BÖLGESİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Ege Bölgesi’nde yapılan uyuşturucu operasyonları hakkında da bilgi veren Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde Ege Bölgesi’nde 13 bin 413 operasyon yapıldı ve 9 bin 837 kişi tutuklandı” şeklinde konuştu. İzmir için de önemli rakamlar açıklayan Yerlikaya, “İzmir’de 6 bin 897 operasyon gerçekleştirdik ve 5 bin kişinin tutuklandığını” ifade etti. Uyuşturucu suçlarına ilişkin çökertilen suç örgütleri hakkında da, “291 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik” bilgisini paylaştı.

NARVAS PROJESİ İLE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Yerlikaya, NARVAS projesiyle 38 bin 340 faaliyet düzenlendiğini ve bu kapsamda 2 milyon 470 bin 564 anneyle iletişim kurulduğunu belirtti. Bu projeyle, uyuşturucu ile mücadelede önemli veriler toplandığına da dikkat çekti. Ayrıca, suç haritaları oluşturarak riskli bölgelerin tespiti konusunda yapılan çalışmalara vurgu yaptı.

TRAFİKTE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Bakan ayrıca, trafikle ilgili devrim niteliğinde bir kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu. Alkol ve uyuşturucu kullanarak araç kullanan kişilere yönelik ciddiyetin arttığını belirten Yerlikaya, “Trafikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi. Bu yeni düzenlemelerle, cezaların ciddi şekilde artırılacağına ve sürdürülen denetimlerin daha etkin hale geleceğine dikkat çekti.

PİLOT İLÇE OLARAK KONAK BELİRLENDİ

Bakan Yerlikaya, projeyi Konak ilçesinde başlatacaklarını ve “113 mahallede, 20 bin haneye, toplam 80 bin vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini” ifade etti. Bu çalışma ile bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin katkı sağlaması bekleniyor. İzmir Valisi Süleyman Elban ise, bağımlılığın büyük bir sorun olduğuna ve bu mücadelede herkesin rol alması gerektiğine vurgu yaptı.

YEŞİLAY’IN ROLÜ VE GELECEK PLANLARI

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede İzmir’de önemli çalışmalar başlatacaklarını belirtti. Eğitim programları ve sanat faaliyetleriyle bağımlılığa karşı güçlü bir seferberlik oluşturacaklarını ifade eden Dinç, Türkiye’nin en çok katılımlı programlarından birini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. İzmir’de bağımlılıkla mücadele merkezlerinin sayısını artıracaklarını da duyurdu.