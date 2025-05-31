İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A. yakalandı.”

YAKALANAN ŞAHISLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önemli bir açıklama yaptı. “Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı” şeklinde bilgi verdi.

GÜVENLİK OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ

Bu gelişme, ülkenin güvenlik birimlerinin uluslararası düzeyde aranan kişilere yönelik üst düzey başarısını ortaya koyuyor. Yerlikaya, yapılan operasyonların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Temelkültür ve işbirliğinin önemine değinerek, bu tür güvenlik önlemlerinin sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.