İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahıslar Yakalandı

YAKALANAN ŞAHISLARIN İSİMLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.” şeklinde açıklamada bulundu.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Bakan Yerlikaya, yakalanan şahısların üstün bir güvenlik işbirliği ile ele geçirildiğini belirtti. Özellikle uluslararası platformlarda gerçekleştirilen koordinasyonun, suçluların adalete teslim edilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Açıklamada, Türkiye’nin güvenlik politikalarının ve ulusal güvenlik stratejilerinin bu tür operasyonlarda önemli bir temeli oluşturduğuna vurgu yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın, suçla mücadelede kararlılıkla ilerlediği ve yasadışı faaliyetlere geçit vermediği hatırlatıldı.