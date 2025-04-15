İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Esat Koyuncu’yu Açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Esat Koyuncu’nun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Yaptığı açıklamada, “Görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Esat Koyuncu’yu saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

ESAT KOYUNCU’NUN HAYATI

Polis memuru Esat Koyuncu, görev başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Koyuncu, aniden fenalaşarak acil servise gitti. Tüm çabalarına karşın kurtarılamayan Koyuncu, emniyet mensupları ve ailesi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

ŞEHİT POLİSİN AİLESİ

Aslen Adanalı olan Esat Koyuncu, Birgül Koyuncu ile evlidir. Çiftin bir kızı ve bir oğlu bulunmaktadır. Ailesinin yaşadığı bu acı, toplumu derinden etkiledi ve Koyuncu’nun hatırası yaşatılmaya devam edilecek.