İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suçluları Getirdi

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası işbirliği sayesinde gerçekleştirilen bir operasyonla kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, “Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceğiz. Kaçamayacaksınız” sözleriyle, bu mücadelede kararlılık gösterdi.

ASYADAN İADE EDİLEN SUÇLULAR

Rusya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen suçluların kimlikleri hakkında açıklama yapan Yerlikaya, operasyonun Adalet Bakanlığı, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve birçok emniyet biriminin ortak çalışmasıyla yapıldığını belirtti. Ayrıca, görev alan ekipleri tebrik etti.

TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR

“Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” diyen Yerlikaya, suçluların adalete teslim edileceğini kesin bir dille vurguladı.