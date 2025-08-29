İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şüpheli Yakalandı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’e yönelik cinayet şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Olay, 27 Ağustos tarihinde Çekmeköy’de gerçekleşti. Saat 21.00 civarında kafede oturan 49 yaşındaki Tuncay Meriç, alacak-verecek meselesi yüzünden E.H. isimli şüpheli tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç ne yazık ki hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli E.H., düzenlenen bir operasyonla Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayında E.H. isimli şahsın Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığını” duyurdu.