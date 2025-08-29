İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şüpheli Yakalandı

Haberler

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’e yönelik cinayet şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Olay, 27 Ağustos tarihinde Çekmeköy’de gerçekleşti. Saat 21.00 civarında kafede oturan 49 yaşındaki Tuncay Meriç, alacak-verecek meselesi yüzünden E.H. isimli şüpheli tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç ne yazık ki hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli E.H., düzenlenen bir operasyonla Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayında E.H. isimli şahsın Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığını” duyurdu.

Gülseren Ceylan, Hızla Gündem Oldu

Mehmet Ali Erbil ile evlenen Gülseren Ceylan, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti. Gülseren Ceylan'ın kimliği ve hayatına dair merak edilenler hızla araştırılmaya başlandı.
Duygulu, Resimli Hayırlı Cumalar Mesajları

Müslümanlar 29 Ağustos Cuma günü için sevdiklerine anlamlı mesajlar gönderme arayışında. Haftanın en önemli günü için resimli Cuma mesajları popüler hale geldi.

