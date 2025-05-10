İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Terörsüz Türkiye’ye ulaşacağız”

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İstanbul’da ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) tarafından düzenlenen Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz” diye belirtti. Toplantı İstanbul Bakırköy’de yapıldı.

AŞILAN GÜÇLÜ GELENEĞİ ANMA

Bakan Yerlikaya, programda “ASKON’un kuruluşuna vesilen olan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Bu topraklar el karda, gönül yarda diyen bir geleneğin mirasçısıdır. Ticaretin sadece kazanç değil, kul hakkında dikkat etme bilinciyle yapıldığı bir anlayışla yoğrulmuştur.” dedi. Devam eden konuşmasında, Resul-i Ekrem Efendimiz’in “Doğru ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.” ifadesini hatırlattı. Bu sözlerin, ticaretin sadece dünyevi değil, uhrevi bir sorumluluk taşıdığına işaret ettiğini vurguladı.

KÜRESEL OYUN KURUCUSU OLDUK

Yerlikaya, Türkiye’nin son çeyrek asırda “bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüştüğünü” vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar her alanda daha adil, daha güçlü ve daha dirayetli bir Türkiye inşasını hedeflemektedir.” şeklinde konuştu. Ülkenin gelişimi için hem ekonomik hem teknolojik açıdan kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

HUZUR VE GÜVEN İÇİN MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, “Bu yolda bizim de sorumluluklarımız var. İçişleri Bakanlığı olarak bizler, milletimizin huzurunu daim kılmak, şehirlerimizi güvenle yoğurmak, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden tüm suç odaklarına karşı mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma konusunda kararlılıklarını yineleyerek, bu mücadelenin sadece suçla değil, aynı zamanda huzur ve güvenin sürdürülebilir hale getirilmesi ile ilgili olduğunu belirtti.