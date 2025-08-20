İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ülkemiz Terörsüz Türkiye hedefindedir.” dedi. “Huzur ve Güvenlik Toplantısı” için Hakkari’de bulundu. 211 ton uyuşturucu, 213 milyon hap yakalandı. Hakkari’de suç oranı düştü. Terörle kararlılıkla mücadele ediyoruz. NARVAS projesi ile ihbarlar değerlendiriliyor

ÜLKEDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Artık ülkemiz, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yeni bir dönemin eşiğindedir. Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil, kardeşlik çağrısıdır. ve bu çağrı, 86 milyonun omuz omuza yazdığı bir zaferin adı olacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Hakkari’ye, “Huzur ve Güvenlik Toplantısı”na katılmak için gelen Bakan Yerlikaya, burada Hakkari Valisi Ali Çelik ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan, Hakkari Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda, “Kudüs sokaklarına adını veren, kadim serhat şehrimiz Hakkari’de düzenlediğimiz Huzur ve Güvenlik Toplantısı’nda, sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

YENİ HEDEFLERİMİZ VAR

Vali ve güvenlik güçleri ile bir araya gelerek Hakkari’deki güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldıklarını belirten Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; vatan toprağımızın her köşesinde; aynı kalkınma ruhu, aynı hizmet azmiyle ilerliyoruz. Bu yolda şehir ayrımı yok. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi yok. Tek bir istikamet var. O da büyük ve güçlü Türkiye.” ifadelerini kullandı. Kardeşlik ve birlikteliğin büyük hedefleri gerçekleştirmenin temeli olduğuna vurgu yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti, Alevi’nin de Sünni’nin de Cumhuriyetidir. Türk’ün olduğu kadar Kürt’ün de Cumhuriyetidir” diyerek ülkenin ruh köprülerinin sağlam olduğunu ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Bakan Yerlikaya, “Terörle mücadelede adımları büyük bir kararlılıkla attıklarını” ifade ederek, bu başarıların şehitler ve gazilerle annelerin dualarının bir sonucu olduğunu belirtti. “Artık ülkemiz, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yeni bir dönemin eşiğindedir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi bir hayal değil, kardeşlik çağrısıdır.” dedi. Ayrıca, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun bu süreçte önemli bir rol oynayacağını aktardı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE TARİHİ BAŞARILAR

İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelle Türkiye’nin huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucu; gençliğimize pusu kuran, suç ekonomisini besleyen çok katmanlı bir tehdittir” açıklamasını yaptı. Uyuşturucuyla mücadelenin sonuçlarını paylaştı. “Bütün Türkiye’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 81 bin 467 kişi tutuklandı.” dedi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının tarihi seviyelere ulaştığını belirtti: “Toplam 211 ton uyuşturucu, 213 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.”

HAKKARİ’DE SUÇ ORANLARI DÜŞÜYOR

Konuşmasında Hakkari’deki güvenlik durumunu da değerlendirerek, mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 47 oranında azaldığını, aydınlatma oranlarının ise yükseldiğini söyledi. “Hakkari’de bu kabine dönemimizde yapılan operasyonlarla 12 organize suç örgütü çökertildi, 57 şahıs tutuklandı.” açıklamasında bulundu. Düzensiz göçle mücadelede de 118 operasyon gerçekleştirdiklerini ve birçok kaçakçının tutuklandığını belirtti. “Huzur varsa her şey mümkündür. Yatırım da, üretim de ve Hakkari’nin huzuru, Türkiye’nin huzurudur” diyerek sözlerini tamamladı.