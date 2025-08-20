İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucuyla Mücadele Hakkında

Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Miktarlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına dair yaptığı açıklamada, “Bu kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviyedir. Toplam 211 ton uyuşturucu, 213 milyon adet uyuşturucu hap yakalandı. 313 milyon kök kenevir imha edildi.” dedi. Hakkari’ye gelen Bakan Yerlikaya’ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve diğer yetkililer eşlik etti. Bakan, burada düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı”na katıldıktan sonra genel güvenlik ve asayiş hizmetleri konusundaki çalışmaları değerlendirdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkenin her bölgesinde aynı hizmet azmiyle ilerlediklerini ifade eden Yerlikaya, şehir ayrımının olmadığını vurguladı. “Her bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun, huzur ve güvenliğinin teminatı devletimizdir” diyerek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde en büyük güçlerinin, kardeşlik ve birlik olduğunu belirtti. Ayrıca, “Bu ülkenin ruh köprüleri sağlamdır. Her bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun, huzur ve güvenliğinin teminatı devletimizdir.” sözlerine yer verdi.

Terörle Mücadeleye Kararlılık

Terörle mücadelede kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yerlikaya, “Bu başarı, başta şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir.” dedi. Ayrıca, “Artık ülkemiz ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yeni bir dönemin eşiğindedir.” ifadesini kullandı. Uyuşturucuyla mücadelede de devletin kararlılığını dile getiren Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde ülkemiz genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucu 81 bin 467 şahıs tutuklandı.” diyerek, uyuşturucunun tehlikelerine dikkat çekti.

Narkotik Vaka Analizi Sistemi

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede ihbar ve dijital takip boyutunun da büyük önem taşıdığını belirterek, Narkotik Vaka Analizi Sistemi’ni (NARVAS Projesi) geliştirdiklerini açıkladı. Bu sistemin halkın ihbarlarını analiz ederek suç haritaları çıkardığını belirten Yerlikaya, “NARVAS üzerinden 267 bin 64 vatandaş ihbarı işleme alındı.” dedi. İhbarlardan ortaya çıkan 35 bin 669 operasyonla, uyuşturucudan 41 bin 756 şüphelinin ve diğer suçlardan da 3 bin 249 şüphelinin adalete teslim edildiğini aktardı. Vatandaşlardan, etraflarında duydukları ve gördükleri konuları kendilerine bildirmelerini rica etti.