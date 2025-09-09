İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yaralıları Ziyaret Etti.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA GÜNCEL OLAYI DEĞERLENDİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Balçova ilçesindeki polis merkezi saldırısında yaralananları görmek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Burada gerçekleştirdiği açıklamada, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız” dedi.

SALDIRI GÜVENLİK GÜÇLERİNİ HEDEF ALDI

Dün sabah saat 08.30 sıralarında, 16 yaşındaki E.B., Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’nin önünde pompalı tüfeğiyle polislere ateş açtı. Nöbet kulübesinin yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırgan kaçmaya çalışırken, polisin üstünde bulunduğu lojmanda yaşayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağıya indi. Kısa süre içerisinde köşede kıstırılan saldırganla polis arasında çatışma çıktı ve bu esnada Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş da yaralandı. Saldırgan bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın’ın şehit olduğunu belirledi. Yaralılar arasında bulunan Polis Memuru Ömer Amilağ, Murat Dağlı ve bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. E.B. ise Alsancak Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İki Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırının ardından, E.B.’nin annesi, babası ve 2 arkadaşı dahil olmak üzere irtibatlı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, İzmir Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, E.B.’nin sağlık görevlisi olan babasının, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini ifade ettiği öğrenildi. N.B., çocuğunun sık sık bilgisayar ve telefon başında vakit geçirdiğini dile getirerek, bu konuda defalarca uyarıda bulunduğunu ve oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde polise şikayet edeceğini belirttiğini söyledi.

BACAN YERLİKAYA YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziemir’de düzenlenen tören sonrası yaralıları ziyaret etmek amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Burada polis memuru Murat Dağlı ve elinden yaralanan bir vatandaşla görüşerek, yoğun bakımda olan Ömer Amilağ’ın ailesinden sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane içerisinde basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, “Dün sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkez’imize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın şehadete erdi. Aynı saldırıda kahraman Polis Üst memurlarımız, Ömer Amilağa ve Murat Dağlı ile bir vatandaşımız da yaralandı. İçişleri ailemizin acısı çok büyük. Çok üzgünüz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Bakan, açıklamasını “Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yaralılarımıza tekrar şifalar diliyorum. Milletimize sabır ve metanet temenni ediyorum” sözleriyle tamamladı.