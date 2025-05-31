İçişleri Bakanı Almanya’dan Suçluları Getirdi.

İADELER HIZLANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” dedi. Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., ayrıca Difüzyon mesajıyla aranan E.B. ve ulusal seviyede aranan M.T. ile K.Ç. isimli şahıslar yakalanarak ülkemize geri getirildi.

KOORDİNASYONLU OPERASYONLAR

Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinesinde; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yapılan operasyonlar sonucunda, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan S.A. Kuzey Makedonya’da, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan G.K. Almanya’da, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak” suçlarından aranan M.Ş. Hollanda’da, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan A.S.A. Fransa’da, “Kasten Öldürme” suçundan kırmızı difüzyon mesajıyla aranan E.B. Rusya’da yakalandı.

YETERLİ DEĞİL, DAHA FAZLASI GELECEK

Ayrıca, “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından ulusal seviyede aranan M.T. ile “Nitelikli Kasten Öldürme” suçundan ulusal seviyede aranan K.Ç. Gürcistan’da yakalandı ve iadeleri sağlandı. Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar!” sözleriyle kararlılığını vurguladı. Ayrıca, “Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. INTERPOL-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum” dedi.