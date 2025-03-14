İçişleri Bakanı, Aranan Suçlu D.A. Yakalandı

SUÇLULARIN YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİPLER KURULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 308 ayrı suç kaydı bulunan ve 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan, 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandığını belirtti. “Hapis kararıyla aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın, biz gereğini yapalım” dedi.

KIRKLARELİ’NDE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan operasyon sonucunda, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” gibi suçlardan 308 kaydı bulunan D.A., Kırklareli’nin Vize ilçesinde yakalandı. Yerlikaya, operasyonun başarısı dolayısıyla Tekirdağ Valisi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma ekiplerine tebriklerini iletti. “Jandarma dedektiflerimiz, durmaksızın aranan şahısların izini sürüyor” şeklinde konuştu.