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İçişleri Bakanı Artçılar Azalıyor

DEPREM ARTÇILARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya, “Artçılar ilk dört saatte oldu. Artçıların azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Son 12 saatte 4 şiddetinin üzerinde deprem meydana gelmedi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GELİŞMELERİN TAKİBİ

Devam eden süreçte artçı sarsıntıların azalmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Bakan, vatandaşları bilgilendirmeye ve yapılan çalışmaları aktarmaya devam ediyor. Deprem sonrası yaşanan durumla ilgili olarak sürekli güncel bilgi paylaşımı sağlanıyor.

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