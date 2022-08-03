İçişleri Bakanı: Asla izin vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında narkoteröre değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk ve 152 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Narkoterör’e bir darbe daha. Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu’nda Bingöl kırsalında; 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk, 152 kilo esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler” dedi.