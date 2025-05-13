İçişleri Bakanı, Birlik ve Dirayet

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen bir basın açıklamasında önemli değerlendirmelere bulundu. “Bugün gelinen nokta, Türk’üyle Kürt’üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir” dedi. Yerlikaya, bu gelişmenin kardeşliğe, huzura ve birliğe giden yolda tarihi bir adım olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VİDEOSU PAYLAŞILDI

İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terörle mücadeleye yönelik açıklamalarının yer aldığı bir videoyu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlılığıyla tarihi bir kapı aralandı. Terör bitiyor. Bugün gelinen nokta, Türk’üyle Kürt’üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir. Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır” ifadeleri dikkat çekti.