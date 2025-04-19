İçişleri Bakanı Ç.K. Ve R.Ö.Y

ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN ŞÜPHELİLERİN İADESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.’nin, Gürcistan’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şüphelilerin Türkiye’ye iade edildiğini ifade etti.

SUÇLAMALAR VE YAKALANMA DETAYLARI

Açıklamada yer alan bilgilere göre, dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K., “Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle aranan R.Ö.Y., ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç., Gürcistan’da yakalandı. Şüpheliler, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı’ndan Artvin Emniyet Müdürlüğü görevli personeli tarafından teslim alınarak Türkiye’ye getirildi.

ÜLKEMİZE GERİ İADE VE TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, ayrıca Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti ve şöyle dedi: “Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun uluslararası iş birliğimizle suçluları yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.”