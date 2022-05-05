İçişleri Bakanı: Can kaybı oranı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı’nda yaşanan trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinde alınan trafik tedbirlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. “Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı” diyen Bakan Soylu, “Yine de haftasonuna kadar denetim için yollardayız. Trafik kurallarına uyalım.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise bayram nedeniyle alınan yoğun trafik tedbirleri ve ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ kampanyası sonucunda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldü. 30 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 18 ilde 27 ölümlü trafik kazasında 30 can kaybı yaşandı. Bayram tatili sona ermesine rağmen emniyet ve jandarma ekiplerimiz hafta sonuna kadar denetimlerine devam edecek. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz”