İçişleri Bakanı: Çok zor ve ara bir dönemden geçtik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 15 Temmuz sürecine değindi.

81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok zor ve ara bir dönemden geçtik. 15 Temmuz öncesinin ve sonrasının en çok etkilendiği teşkilat, polis teşkilatıdır. Yaklaşık 50 bine yakın FETÖ irtibatlı ve iltisaklı bu teşkilattan arındırıldı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığındaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda düzenlenen ’81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, tehdit ortamının her yıl daha da arttığına dikkat çekerek, “Dünyada genel bir güvenlik sorunu var. Türkiye’de bu ortamdan etkilenmektedir. Etrafımızdaki coğrafyada yaşananların bize etkilerini günlük yaşantımızdaki yaşıyoruz. Bu durum haliyle iç güvenlik birimlerimizin yükünü artıyor. 20 yıl öncesinden çok daha yüksek bir tehdit ortamıyla karşı karşıya. Suçun hem miktarı hem de çeşidi artmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından polis teşkilatında çok fazla personel açığı oluştuğunu söyleyen Bakan Soylu, “Teşkilatımız yaklaşık 363 bin personelle tarihinin en yüksek kapasitesine sahiptir. Bu noktaya kolay gelmedik. 15 Temmuz belki başarılı olmadı ama derin yaralar açtı. Çok önemli personel açıkları yaşadık. Emniyet amirimiz, başkomserlerimiz neredeyse yok seviyesine kadar indi. Emniyet amirlerimizin sayısı 600’e kadar düşmüştü. Biz bu eksikliği hissettirmeden ve yeni gelen arkadaşlarımızı bu teşkilatın bünyesine katma gayreti içerisinde olarak, bu aradaki boşluğun oluşturabileceği hizmet açığını hiçbir şekilde belli etmemeye çalıştık” ifadelerine yer verdi.