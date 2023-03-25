İçişleri Bakanı: Davamız büyüktür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında seçime dair açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu’nun açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan davamızın lideridir. Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir…

Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiyesi, davamızın omuzlarında yükselecektir.