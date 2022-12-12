İçişleri Bakanı: DEAŞ’ı ABD üretti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ gibi terör örgütlerini Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeye getirdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, bir dizi ziyaret için Erzurum’daydı. Burada terörle mücadele ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, Tunceli’de 5-6 teröristin kaldığını ve onların da bitirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu. Terörle mücadelede gelinen noktaya dair bilgiler paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli’de 5-6 teröristin bulunduğunu belirttti. Soylu, “Onları da bitireceğiz. Tunceli’de Ali Boğazı’nda 1500 terörist vardı. Türkiye iki şeyi, iyi becerdi. Bir, terörün kafasına nasıl vurulacağını, iki, darbecilerin kafasına nasıl vurulacağını.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye karşı 20 yıldır yapılmayan ihanet, oyun, düzen ve tezgah kalmadığını ifade eden Soylu, “Gezi olayları tam bir kalkışmadır. PKK’nın, DHKP/C’nin, bütün terör örgütlerinin içerisinde olduğu kalkışmadır. Ardından 17/25 Aralık, tam bir kalkışmadır, tam bir darbe girişimidir. Ardından 15 Temmuz, bunların hepsinin arkasında Amerika vardır. Gelecek nesillere doğruyu çıplak bir şekilde anlatmak zorundayız” dedi.

PKK’nın dinsiz bir örgüt olduğunu söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

“FETÖ’nün Türkiye’ye ve dünyaya getireceği şey, İslam’ı laçkalaştırmak. Peki PKK’nın yaptığı ne? Doğu ve Güneydoğu’nun en önemli karakterinden bir tanesi din-i mübin-i İslam’ı alabora etmektir. Kendi anlayışından uzaklaştırmak. İlk önce Marksist ve Leninist daha sonra tamamen bütün tezini Amerika’nın yazdığı bir anlayış içerisinde Doğu ve Güneydoğu’yu kendi inancından, kendi gelenek ve göreneklerinden, tarihinden, geçmişinden soyutlayıp kendi dininden ayırmaktır. FETÖ’nün hedefi de İslam dinidir. Sadece bu mu? Hayır. Amerika’nın ürettiği ve imalatını bu coğrafyaya nakşettiği DEAŞ. Onun da hedefi İslam’dır. Bizi kendi istikametimizden birlik ve beraberlikten ayırmak, Müslümanları birbirine düşürmek.”