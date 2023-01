İçişleri Bakanı: Dikkat etmezsek içeriden vururlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye değindi ve önlem alınmadığı takdirde içten vurmaya yeltenebileceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, “DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir” açıklamasını yaptı. Bakan Soylu, 2022’de DEAŞ, FETÖ, sol terör örgütleri ve PKK/KCK’ya yönelik 16 bin 212 operasyon yapıldığını, 28 bin gözaltı ve 4 bin 545 tutuklama gerçekleştiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda düzenlenen “İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı”nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye’nin etrafındaki coğrafyada kısa vadede istikrar ihtimalinin görünmediğini belirten Soylu, batılı ülkelerin terör örgütlerine desteklerinin de aynen devam edeceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu nedenle özellikle terör, uyuşturucu ve kaçak göç konularında mücadeleyi arttırarak sürdürmek durumunda olduklarını belirten Soylu, 2022’deki İstiklal Caddesi patlaması ve Mersin’deki saldırının can yaktığını, bu olayların faillerini yakaladıklarını ve firarilere yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“En küçük bir boşluk bırakmamak durumundayız”

“Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar” söyleminin, sadece bir slogan olmadığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

“Birileri terör tehlikesini, terör iltisakı ve irtibatı kavramını küçümseyebilir, koynuna alıp besleyebilir, terör iltisaklı bir kişinin, dağa çıkmış bir kişinin, KHK ile ihraç edilmiş birinin kamu kurumlarında çalışmasından rahatsız olmayabilir. Terör örgütünün kendi teröristlerini kutsamak için ‘sözde değer ailesi’ olarak nitelendirdiği ‘sözde değer aileleri’nden rahatsız olmayabilir, PKK ve uzantılarına daha sevecen ama hükümetin ve sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlerin, bu devlete, devletin polisine, bu milletin kendi öz değerlerine, hatta bayrağına karşı bir çekememezlik içinde olabilir. Bize uyuşturucu yakaladığımız için bile kızabilir, ‘narko devlet’ diye iftira atabilir ama biz sağlam durmak, işimizde en küçük bir boşluk bırakmamak durumundayız.”

Birilerinin bu durumu önemsemeyebileceğini ama kendilerinin, işin nereye varabileceğini bildiklerini kaydeden Soylu, “Mersin’e sınır ötesinden paramotorla gelip saldırı düzenlediler. İstiklal Caddesi’ne Münbiç’ten gelip saldırı düzenlediler. Eğer sen koynuna alırsan, maaş verirsen, Saraçhane’de ot toplarken bunları yapamazlar mı? Alırken dikkatli olmazsak bizi içerden vurmaya kalkmazlar mı?” sorularını yöneltti.

Soylu, “Seçim diyeti için devleti ve milleti feda etmemek gerektiğini” belirtti.

“Kim teröristle koyun koyuna girerse girsin…”

Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceklerini bildiren Soylu, “Kim hangi siyasi hesabı yaparsa yapsın, kim teröristle koyun koyuna girerse girsin, işte İsveç, Fransa girdi, koyun koyuna girdiler, altüst ettiler. Onların vandal, vahşi, terörist akıllarını tekrar görmek durumunda kaldılar. Biz Türkiye’nin kurumlarını, devletin hiçbir birimini buna teslim edemeyiz, etmeyeceğiz de zaten.” ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin, Türkiye seçim sürecine girmişken terör alanını zorlamaya çalışacaklarını çok iyi bildiklerini kaydeden Soylu, il emniyet müdürlerinden terör örgütlerinin tüm uzantılarına hatta “kokusuna bile” baskı yapmaları, terörle mücadeleyi 2023’te en üst seviyeye çıkararak, özellikle terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS’ye göz açtırmamaları talimatı verdi.

Bu teröristlerin bazen meşru siyasi partilere, bazen sivil toplum örgütlerine sızdıklarına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

“Ayrıca yine etrafımızdaki coğrafyadan ve bazı sınırlardan sızabilecek teröristlerin hem aktarımları hem de aynı zamanda eylem hazırlıkları için teyakkuz halinde olmalıyız. Yunanistan’dan Fransa’ya kadar terör örgütünün konuşlandığı alanlarla ilgili, istihbari kabiliyetlerimizi ve tüm değerlendirmelerimizi en üst noktada tutmalıyız. Çünkü Cumhuriyetin 100. yılında bizi akamete uğratmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.”

“Türkiye Yüzyılı’na güçlü başlamamızı istemeyenler var”

Türkiye’nin, “Türkiye Yüzyılı”na güçlü ve moralli başlamasını istemeyenlerin olduğuna dikkati çeken Soylu, “Terörle mücadele kapsamında, şehirlerimizde 2022’de DEAŞ, FETÖ, sol terör örgütleri ve PKK/KCK’ya yönelik toplam 16 bin 212 operasyon yapıldı, 28 bin gözaltı, 4 bin 545 tutuklama gerçekleşti. Kırsalda 136, şehirlerde 49 olmak üzere toplam 185 önemli terör eylemi engellendi.” bilgisini verdi.

Soylu, terör örgütü PKK/KCK ile Suriye kolu PYD üzerinden Türkiye’ye yönelebilecek eylemler karşı dikkatli olunması ve legal yapıya dönmek isteyen illegal yapılara göz açtırılmaması uyarısında bulundu.

Yol kontrolleri, aramalar ve şok baskınların önemine işaret eden Soylu, bunların terör örgütünü yıldırabilecek en önemli adımlardan olduğunu dile getirdi.

Soylu, en ciddiyetsiz görünen ihbarın, mailin ve fısıltının dahi ciddiye alınması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“DHKP-C, TKP/ML, MLKP, MKP bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir. Şehirlerde de 15 Temmuz’dan sonra bunlara çok önemli darbe vurulmuştur. DHKP-C’nin nasıl Türkiye’yi tehdit eder halden bugün neredeyse ‘Acaba tekrar nasıl canlanabiliriz’ haline gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, DHKP-C terör örgütünün merkez yönetiminde bulunan, avukat kisvesi giymiş, birçok siyasiyle de iç içe olan terör örgütü yöneticilerinin ve teröristlerin cezaevine tıkılmasıdır. Onlar avukat falan değildir, terör örgütünün mensuplarıdır ve gereği de yerine yargı tarafından getirilmiştir.”

“2022’de 18 DEAŞ bombacısını etkisiz hale getirdik”

Terör örgütü DEAŞ’a karşı sınır ötesinde göğüs göğüse mücadele veren tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Soylu, “Birileri gibi meseleyi ‘-mış’ gibi yaparak PKK’ya, PYD’ye havale eden bir anlayışın sahibi olmadık. Etrafımızdaki tehlikeyi kendimiz bertaraf ettik. İçeride de sadece 2022’de 18 DEAŞ bombacısını yakalayıp etkisiz hale getirdik.” dedi.

Soylu, FETÖ ile mücadelenin de devam ettiğine işaret ederek “Bu mücadele bitmeyecek ve sulandırılamayacak. Tüm dünyadan FETÖ terör örgütü silinene kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadele, bizim bekamızdır, içimize Avrupa’nın, Amerika’nın sızdırdığı ajanları temizleme mücadelesidir.” ifadelerini kullandı.

“Trafikte yaşanan can kaybı sayısı 2022’de 5 bin civarında”

Trafik konusunda ciddi mesafeler kaydedildiğine dikkati çeken Soylu, 2015-2022 arasında motorlu kara taşıtı sayısının yüzde 32, sürücü sayısının yüzde 22 arttığı bilgisini paylaştı. Soylu, 100 bin kişideki can kaybının 6’ya gerilediğini belirterek, tablonun, can kaybında her sene 2 bin 618 kişilik azalmayı gösterdiğini anlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, il emniyet müdürlerinin gündemlerinde, özellikle yaya öncelikli trafik, emniyet kemeri takılması, direksiyon başında cep telefonu kullanılmamasına yönelik farkındalık çalışmalarının olması gerektiğini kaydetti.

“2022’de 273 kadın cinayeti yaşadık”

Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusuna değinen Soylu, kadın cinayetlerinin yüzde 41’inin boşanma öncesi, boşanma aşaması ve boşanma sonrası gerçekleştiğini söyledi.

Soylu, “2022’de, 6284 sayılı kanun kapsamında 273 kadın cinayeti yaşadık. 5-6 cinayet daha var. Arkadaşlarımız bunların 6284 sayılı kanun kapsamına girip girmediğini adli birimlerle görüşerek inceliyor. 2015’te bu sayı 360’tı. Belirli bir balans içinde genel bir azalış var. 2021’de 309’du. Burada kesinlikle boşluk vermemek lazım. Bunun da yolu, her ihbarı değerlendirmek, olayların risk seviyelerini sağlıklı ölçmek ve sağlıklı tedbir almaktır.” diye konuştu.