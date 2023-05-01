İçişleri Bakanı: Diyarbakır Anneleri onları seçime sokmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri’nin terör örgütünün partisini seçime sokmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da sivil toplum kuruluşları yetkilileriyle birlikte toplantıya katıldı. Bakan Soylu, “Diyarbakır Anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı” şeklinde konuştu.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için İstanbul’da seçim bölgesinde çalışmalar yapan İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Önümüze sosyal mukaveleler konulmuş durumda. Birisi diyor ki, ben Irak’ın Kuzeyiyle, Suriye’nin Kuzeyinde Türk Mehmetçiği var. Ben onu orada istemiyorum diyor. Bu mukavele önce önünüze konulmuş durumda. Birisi diyor ki 15 Temmuz’da FETÖ, FETÖ darbe yaptı. Ben FETÖ diye bir şey kabul etmiyorum. Bizatihi Kılıçdaroğlu’nun kendi ağzından söylediği nerede bir FETÖ, terör örgütü varsa üyesi ben gidip üye olacağım diyor. Yani bunun herhangi bir şekilde kabulünü yanından bile geçmiyor” dedi.

“DİYARBAKIR ANNELERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİNİ SEÇİME SOKMADI”

Bakan Soylu, “ İspanya’da ETA diye bir terör örgütü vardı. ETA’yı destekleyen Batasuna Partisi kapatıldı. Neden biliyor musunuz? Terörü kınamadığından Dolayı kapatıldı. Bunu Avrupa yaptı, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürdüler. Dediler ki bu haksız bir kapatmadır. Avrupa İnsan Hakları Hakları Mahkemesi dedi ki terör örgütüne direkt olarak destek verdiği görülmese de terörün yanında zulmen durduğu dolayı kapatılması doğrudur dendi. Şimdi Türkiye’de Anayasa Mahkemesi HDP’yi yani terör örgütünün kapatamadı biliyor musunuz? Diyarbakır Anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı. Bu kadar basit, bu kadar açık ve net. Anayasa Mahkemesi kapatamadı artık ihtiyaçları da yok. Diyarbakır Anneleri verdiği mücadeleyle beraber onları, o kadar yüzsüz bir hale getirdi ki seçime girmekten korktular. Seçime girmekten endişe ettiler. Netice itibariyle onların yerlerine kendi maskelerini takan bir siyasi partiyi, yine geçen gün bir terör örgütü Kandil’de fotoğraf çekeni milletvekili adayı yapan bir başka partiyi seçime soktular” şeklinde konuştu.

“KABUL EDEMEYİZ”

LGBT’yi ülkeye sokmak isteyenleri eleştiren Bakan Soylu, “Bir erkekle erkeğin, bir kadınla kadının evlendiği bir Türkiye’yi kendilerine hayal olarak kurup size sosyal mukavele imzalattıranlara bu millet bir şey söylemeyecek mi? Ben İçişleri Bakanı olduğum zaman Beşiktaş Belediyesi’nde üçüncü ayında bir LGBT bayrağı asıldı. Ya ilk kez gördüm böyle bir şeyi. Arkadaşlara bir bakın bakalım neyin nesidir diye? Evet, hakikaten asılmış. Belki photoshop olur, photo montaj olur, belki başka bir şeydir dedim. Kaymakamı aradım. Yarım saat vakti var dedi. Yarım saat içinde indirdi, indirmedi polisi göndereceğim, onları yukarıdan aşağıya indirteceğim. Biz böyle bir zilletin, böyle bir ahlaksızlığın yaygınlaşmasını kabul edemeyiz” cümlelerini kullandı.

Türkiye’nin enerji kaynaklarının işlenmeye başlandığını ifade eden Bakan Soylu, “Türkiye en büyük ödemeyi dışarıya enerji üzerinden yapmıyor mu? Sakarya Gaz Sahası cari açığımızı kapatacak. Terörü bitirdiğimiz için Gabar’da çıkan petrol, cari açığımızı kapatacak. Mersin nükleer santraline gezi olaylarında hayır dediler mi? Bunların hepsi 104 önce bu ülkeyi manda ve himayeye, Amerika’ya teslim etmek isteyenlerin, biz kurtuluş mücadelemizi bunlarsız yapamayız diyenlerin bugünkü tezahürleridir. Onların verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan’a uzatmışlar. Tayyip Erdoğan da o pusulayı yırtıp çöpe atmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, programın ardından Tokat’a hareket etti.