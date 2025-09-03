İçişleri Bakanı Dolandırıcılık Operasyonu Açıkladı

SON DÖNEMDE REALİZE EDİLEN OPERASYONLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ay içinde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 64’ünün tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda suçla ilişkilendirilen şüphelilerin 388 vatandaşı dolandırdığını ve bu kişilerin banka hesaplarında toplam 28 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğunu belirtti.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN FAALİYETİ

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, “29 ilde ‘nitelikli dolandırıcılık şebekelerine’ yönelik devam eden operasyonlarımızda; 388 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliyi yakaladık.” ifadesi dikkat çekti. 64 şüpheli tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar neticesinde, bu şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdığı, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak işlenen dolandırıcılıklar gerçekleştirdiği ve sahte internet siteleri aracılığıyla oto yedek parçası satışı ile yine dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.