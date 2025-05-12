İçişleri Bakanı Duyurdu: 160 Şüpheli Yakalandı

POLİS OPERASYONLARINDA 160 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 farklı ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonları kapsamında 402 kişiyi dolandırdığı belirlenen 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerden 73’ü tutuklandı. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli gibi illerde geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

DOLANDIRICILIK METODLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu operasyonlar sırasında, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları, kuyumculara sahte ve düşük ayar altın sattıkları ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları öğrenildi. Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73’üne tutuklama kararı verilirken, 87’si hakkında adli kontrol kararı oluşturuldu.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Bu durum, dolandırıcılıkla mücadelede kararlılığın sürdüğünü göstermekte.