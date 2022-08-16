İçişleri Bakanı duyurdu: Tamamen terörden temizlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara seslendi ve Tendürek’in terörden tamamen temizlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ülkemize ve milletimize güzel bir haberimiz var” diyerek, Tendürek’in tamamen terörden temizlendiğini duyurdu.

Terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu’nda, bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi.” dedi.

Bakan Soylu’nun Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

Tendürek tertemiz! Ülkemize ve milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu’nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada.