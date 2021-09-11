İçişleri Bakanı: Elbette bir karşılığı olmalı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kimse kusura bakmasın, demokrasiyi korumakla, darbe yapanların hatırını korumak arasında tercih yapacaksak, bizim tercihimiz demokrasiyi korumak olmalıdır. Toplumun hangi kesiminden olursa olsun, darbecilere sırtını dayayıp milletin iradesine parmak sallamanın, tehdit etmenin, demokrasi dışı imalarla ayar vermenin de elbette bir karşılığı olmalıdır.” dedi.

Soylu, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu’nda düzenlenen Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu’nda, Türkiye’nin tarihinde darbe ve darbe girişimleri olduğuna değinirken, hala bunu hayal edenler, hala bunu birilerinin yapmasını bekleyenler ve içeriden, dışarıdan destekleyenler olduğunu söyledi.

Michael Rubin’in New York Post gazetesinde “Türkiye’deki Darbe Neden Umut Olarak Okunabilir?” başlıklı bir makale kaleme aldığını ve 15 Temmuz’u demokrasi için bir fırsat olarak sunduğunu kaydeden Soylu, “Bizim tıpkı 2021’i afetlere hazırlık yılı ve eğitim yılı ilan ettiğimiz gibi böyle programlarla darbelere ve darbe süreçlerine karşı bir farkındalık ortaya koymamız da doğru ve gereklidir.” değerlendirmesini yaptı.

Demokrasi dışı siyaset mühendisliğinin Ortadoğu’da da Türkiye içerisinde de tutmadığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

“Toplamda başarısız olsalar bile esasen burada bizim açımızdan odaklanılması gereken bir sorun alanı var; o da darbe girişimlerinin tekrarlanmasıdır. Çünkü başarısız olsa da tamamlanıp ama sonrasında seçimi kaybetse de her darbe girişiminin ülkemize, milletimize, insanımıza, hatta coğrafyamıza büyük bir maliyeti olmuştur ve olmaktadır. Çünkü güçlü Türkiye, coğrafyasına da huzur ve istikrar veren bir ülkedir. Güçlü Türkiye, etrafındaki coğrafyanın sorunlara da sırtını dönmeyen, onunla meşgul olan bir ülkedir. Ayaklarını yere sağlam basan bir güçlü Türkiye, dünyaya ve haksızlıklara meydan okuma kabiliyeti olan bir ülkedir, vicdanlı bir ülkedir. Her darbenin ve darbe girişiminin bu ülkeye ciddi maliyetleri olmuştur. Ekonomik maliyetleri vardır, demokratik maliyetleri vardır, kalkınma maliyetleri vardır, refah maliyeti vardır, hak ve özgürlükler maliyeti vardır ve bu ülkenin bu zorlu coğrafyada ayakta kalabilmesini temin edebilecek gücü üzerinde bir çok maliyeti söz konusudur.”