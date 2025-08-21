Haberler

İçişleri Bakanı Erzurum’da Ziyaretler Gerçekleştirdi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA ERZURUM’DA BİR DİZİ ZİYARETLER YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum’da AK Parti İl Başkanlığını ve yerel esnafı ziyaret ediyor. “Hep Birlikte Güçlü Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı kapsamında kente gelen Yerlikaya, ilk olarak Valiliği ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya gelerek önemli görüşmeler yaptı. Ziyaret sırasında Yerlikaya’ya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz eşlik etti.

ESNAF VE VATANDAŞLA SOHBET EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, ardından Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyaretine yöneldi. Burada yerel esnaf ve vatandaşlarla birebir sohbet etmeyi tercih eden Yerlikaya, karşılaştığı çocuklara hediye dağıttı. Ziyareti sırasında bir çay ocağında oturup çay içen Yerlikaya, burada da vatandaşlarla sohbet ederek, onların taleplerini dinledi. Bu ziyaretler, Yerlikaya’nın yerel halkla sürekli iletişim halinde olma isteğini gösteriyor.

