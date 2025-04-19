İçişleri Bakanı Esnafla Görüştü Adıyaman’da

İÇİŞLERİ BAKANI ADIYAMAN’DA ESNAFLA BULUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman’da çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla şehre geldi. Gelişi esnasında, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Adıyaman Valisi Osman Varol, bakanlık görevlileri ve milletvekilleri ile bazı kurum müdürleri de eşlik etti. Toplantıdan sonra çarşı merkezine inen Bakan Yerlikaya, burada esnafla birebir etkileşimde bulundu.

ESNAFLA SOHBET VE TALEPLERİ NOT ALDI

Bakan Yerlikaya, esnafla tokalaşarak sohbet etti ve esnafın ilettiği talep ve soruları da not aldırdı. Ardından, bir çay bahçesinde vatandaşlarla buluşarak, onlarla sohbet etmeye devam etti. Bu buluşmalar, vatandaşların dertlerini dinlemek için önemli bir fırsat sundu.