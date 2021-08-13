İçişleri Bakanı: Gördüğüm en ağır sel felaketi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel bölgesinden açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli’de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.” dedi. Bakan Kurum da, “Önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarıyor olacağız” açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ilçede gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı’nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, afeti yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yangın bölgesinden bakanlarla afet bölgelerine intikal ettiklerini belirten Soylu, Bozkurt’taki tabloyu gördüğünde etkilendiğini dile getirdi.

Bozkurt’taki tabloyu, Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, “Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli’de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek.” diye konuştu.

Bakan Soylu, Türk Hava Kuvvetleri, jandarma, emniyet, AKUT ve sahil güvenlik ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin el birliğiyle çalıştığını belirterek, yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını, önemli bir kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şunları kaydetti:

“Bu kurtarmalarda hasta, yaşlı, çocuk var. Aileler, bebekler, hamile var. Bunu ezberleyerek söylüyor değilim, her birini yaşadığımız için söylüyorum. Akşam 20.00’ye kadar yine arama kurtarma çalışmaları devam etti. Özellikle burada yani Bozkurt’ta arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem de arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ihbarlar var, bu ihbarlarla ilgili de çalışıyoruz. En son hemen yolun, derenin karşı tarafından 8 vatandaşımızı bir ihbar neticesinde alabilme kabiliyetine sahip olduk yani bu ilçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim, ulaşım bu sabah 05.00’e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor.”

Bölgede altyapı hasarlarının çok olduğuna işaret eden Soylu, “Türkiye’nin birçok kurum ve kuruluşundan hem buraların eski haline kavuşabilmesi için araçlar, vidanjörler ve bütün bu suyun çekilebilmesi için iş makineleri, aynı zamanda da vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılaması için birçok destek buraya akıyor.” diye konuştu.

Gelen ihbarlarla her yere ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

“Kastamonu’da sadece burada Bozkurt’ta değil, diğer bir iki ilçemizde de toplam 15, 2 de Sinop’ta kaybımız var. Vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda ailelerine, yakınlarına ülkemize başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yine burada can havliyle çalışan arama kurtarma ekiplerimize, ekiplerimize destek olan hemşehrilerimize de minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hasar ve zarar tespit çalışmaları başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır.”

“DEVLET, DEVLETLİĞİNİ GÖSTERİYOR, BURADA DA GÖSTERECEK”

Bakan Soylu, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini vurgulayarak, yöre halkının olaydan çok etkilendiğine işaret etti.

Bunun kolay bir travma olmadığını söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

“Devlet, bu yaraları sarana kadar buralarda olacak. Devlet, devletliğini gösteriyor, burada da gösterecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişesi, şüphesi, kaygısı olmasın. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz. Çok yardım etmek isteyenler var. Bizim bir usulümüz gelişti. Tüm Türkiye’den vatandaşlarımızdan bu usule yönelik yöntemin devam etmesinin doğru olduğunu düşündüğüm için hem destek hem de bizi anlayışla karşılamalarını istirham ediyoruz.”

Ayni ve nakdi yardımların AFAD üzerinden koordine edileceğini bildiren Soylu, AFAD’ın bunu bugüne kadar başarılı şekilde yönettiğini ve yardımların yerinde tüketildiğini belirtti.

Soylu, kayıplar için çok üzüldüklerini ifade ederek, hasarların ve karşı karşıya kalınan mağduriyetlerin el birliğiyle giderileceğini söyledi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilçede gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı’nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Sel felaketinden etkilenen Bartın, Sinop ve Kastamonu’da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, “Rabbim en kısa zamanda bizi vatandaşlarımıza, annelerimize, babalarımıza, yavrularımıza ulaştırsın.” dedi.

Kastamonu’dan önce Bartın’da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Kurum, “Bartın’da yaşanan sel afeti sebebiyle orada gerekli koordinasyonu Valimizle sağladık. Arife teyzemiz var. Arife teyzemizi arıyoruz. Bir vatandaşımız kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Tüm köylerimize ulaştık, hasar tespit çalışmaları da bugün itibarıyla tamamlanacak. İnşallah önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarıyor olacağız.” diye konuştu.

Kurum, Kastamonu’da da incelemeler yaptıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

“Kastamonu Bozkurt’taki afet gerçekten Dereli’deki afetin katbekat fazlası. Biz hemen hızlı bir şekilde altyapı hasarlarını içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hasarlarının tespitlerini, yine üstyapılarımıza ilişkin hasar tespit çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte başlattık. Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayatı. AFAD’ımız, UMKE’miz, jandarmamız, emniyet güçlerimiz gerçekten uykusuz, cansiperane bir şekilde çalışıyorlar, arıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah en kısa zamanda onlara ulaşacağız ve ardından da hızlı bir şekilde altyapı hasarlarımızı gideriyor olacağız.”

Üstyapı anlamında da çalışmalara hızla başlanacağını belirten Kurum, şunları kaydetti:

“Daha önce Dereli’de Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye’ye müjdelemişti, Dereli’miz bitmek üzere. Yine Trabzon Araklı’da sel meydana geldi, hızlı bir şekilde yaralarımızı giderdik. Konutlarımız vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Rize’de bir ay öne yine hem Güneysu’da hem de çevre ilçelerimizde meydana gelen sel sebebiyle hızlı bir şekilde yine bakanlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde oradaydık. Hızlı bir aksiyon aldık. İnşaatlarımız başlamak üzere. O illerimizde, Türkiye’nin değişik illerinde depremde, selde, heyelanda ne yaptıysak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde üç ilimizde de Bartın’ımızda, Sinop’umuzda, Kastamonu’da, Bozkurt’ta, diğer ilçelerimizde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Gerek dere güzergahı üzerinde gerek yıkılmış yapılarımız var. Bu yapıların hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının bitmesine müteakip de yenilerini yaparak, vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağımızı ifade ediyorum. Tüm Türkiye’mize geçmiş olsun.”