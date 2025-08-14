İçişleri Bakanı, Gürcistan’da 14 şahıs yakalandı

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yaptığımız ortak operasyonla yakaladık” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Gürcistan’da gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda aranan şahısların yerlerinin belirlenmesinden sonra Türkiye’nin aradığı 14 kişinin Gürcistan’da tek tek yakalandığını vurguladı.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Bakan Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların ülkemize iade işlemleri başlatıldı” dedi. Operasyonla ilgili verdiği bilgide, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma bulundurma” gibi suçlardan kırmızı bültenle aranılan şahısları sıraladı.

YAKALANAN SUÇLULAR

Bakan, kırmızı bültenle uluslararası seviyede hakkında aranma kararı olan suçluların kimliklerini açıkladı. E.Y. suç örgütü üyesi B.K., ticari dolandırıcılık suçundan A.A. ve E.O., nitelikli yağma ve yaralama suçlarından Ç.B., konutta yağma suçundan O.E., tasarlayarak bir suçu gizlemek suçundan C.S., çocuğun cinsel istismarı suçundan M.Y., hırsızlık suçundan T.L., suç örgütü kurma suçundan T.G., dolandırıcılık suçundan N.Y. ve A.Y. ile kasten öldürme suçundan C.Ş., ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. Gürcistan’da yakalandı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi ve Türkiye’nin Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Kolluk Daire Başkanlığına teşekkür eden Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonun uzun yıllar süren yakın iş birliği tecrübelerinin açık bir örneği olduğunu söyleyerek, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar” mesajını verdi.