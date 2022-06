İçişleri Bakanı: Hazır mısınız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ve Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’de mezuniyet heyecanı yaşayan 796 polis okulu öğrencisine seslendi. Bakan Soylu, telefon aracılığı ile seslendiği polis okulu mezunlarına, “Bu ülkeyi terör illetinden kurtarabilmek PKK’yı, DHKPC’yi bu ülkeyi yılan gibi sarmayı kendine görev edinen başkalarının talimatıyla beraber bu ülkeyi çökertmeyi düşünen FETÖ’yü bu ülkenin topraklarının diplerine kadar gömmeye hazır mısınız” dedi.

Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Programa katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangınını incelemek için Muğla’ya gitmesinden dolayı Balıkesir’deki programa telefonla katıldı.

Bakan Soylu, “Balıkesir Valimiz başta olmak üzere Balıkesir’deki tüm kamu bürokrasisine ve orada bulunan büyükşehir belediye başkanımızdan, milletvekillerimize kadar arkadaşlarıma her birine hürmetlerimi, saygılarımı ifade ediyor, bu törenin ülkemizin huzuru ve birliği için, kardeşliğimiz için, ülkemizin geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle bu törende çok olmak istiyordum. Heyecanlıydım da. Bugün kahramanlarımızın, aslanlarımızın karşısına çıkıp onların göreve başlamadan önce ailelerine, onların kendilerine söyleyeceklerimi günlerdir zihninde tasarlıyorum. Ama nasipten ötesi yoktur.

Gece itibariyle Marmaris’te başlayan yangın vesilesiyle şimdi birlikte bulunduğumuz kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız Profesör Doktor Vahit Kirişci hocamla birlikte buraya Marmaris’e geldik. Ve akşamdan itibaren de burada da yine kahraman olduklarını her fırsatta söylediğim ormancılarımızla birlikte bugün ciğerlerimizin yanmasına müsaade etmemek için dün akşamdan itibaren büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışılıyor. Tam da ormanın içerisindeyiz. Şu anda nasıl bir müdahale edildiğini hep beraber Sayın Bakanımızla beraber takip etmeye çalışıyoruz. Bir acı haber var. Onu biz bildirmek durumundayım. Buradaki kıymetli kardeşlerimin, öğrenci arkadaşlarından Hakan Göker’in ailesi Konya’dan Ilgın’dan yola çıktıklarında trafik kazası geçirdiler. Maalesef kız kardeşi bu törene kardeşinin bu onur gününe, gurur gününe gelirken rahmeti rahmana, annesi, babası da şu anda yoğun bakımda. Kendilerine Cenabı Allah’tan şifa diliyorum” dedi.

Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aralık 2020’de, 2 bin polis alımı için ilana çıktığımızda tam 187 bin 640 başvuru aldık. Her alımda böyle olmuş. Birileri bu ülkenin polisine terörist başı için tokat atmaya çalışırken, bu ülkenin polisine, jandarmasına sabah akşam iftira atarken bu aziz millet çıktığımız her polis alım ilanında bire on, bire yirmi verip onlara haddini bildirmiş. Çok zorlu bir dönemdeyiz. Dört tarafımız içimiz, dışımız bu, bu ülkenin istikrarını bozmak için çalışanlarla dolu.