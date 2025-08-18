İçişleri Bakanı Huzuru Vurguladı. Suçla Mücadelede Kararlıyız. Uyuşturucu İnsanlığın Düşmanı. Türkiye Güvenliğini Sağlıyor. Terörle Mücadele Sürekli Olacak. Huzuru Korumak Zordur

İÇ GÜVENLİK VE ORGANİZE SUÇLAR ÜZERİNE VURGULAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırşehir’de düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı” sonrası yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz mesaj net. Hiçbir organize suç liderinin ya da onların maşalarının ülkemizde barınmalarına, ellerini kollarını sallayarak gezmelerine müsaade etmeyiz.” dedi. Bakan, bu toprakların birlik ve beraberliğin timsali olduğunu belirterek, iç güvenlik çalışmalarının Huzur için önemli bir temeli oluşturduğunu ifade etti. Yerlikaya, “İç güvenliğin sağlanması, ülkemizin her köşesinde kamu düzeninin sağlanmasını ve sürekliliğini niteler.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE OPERASYONLAR

Bakan Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Başta zehir tacirleri olmak üzere birçok suç odaklarını takip ettiklerini aktaran Yerlikaya, “Son olarak Gürcistan’la ortak operasyon gerçekleştirdik. Kırmızı bültenle aradığımız suçluları Gürcistan’da yakaladık.” dedi. Ayrıca, İnterpol ile olan ilişkilerin güçlendiğini vurgulayan Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde 780’i kırmızı bülten, 312’si kırmızı difüzyon olmak üzere toplam 1092 yabancı kişiyi yakaladık.” bilgisini paylaştı.

KIRMIZI BÜLTEN VE İADELER

Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan kişilerin yakalanmasını yalnızca adli bir başarı olarak değil, Türkiye’nin uluslararası güvenlik politikaları açısından stratejik bir alan olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. Bu doğrultuda, yurt dışında aranan 438 suçlunun Türkiye’ye iadesini sağladıklarını bildiren Yerlikaya, “Çünkü biliyoruz ki huzuru korumak, huzur temin etmekten daha zordur.” dedi.

UYUŞTURUCU VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Kırşehir’deki güvenlik durumuna da değinen Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen suçlardaki azalmaları rakamlarla gösterdi. Uyuşturucuyla mücadelede 89 kilogram uyuşturucu madde ve 29 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti. Yerlikaya, “Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz.” diyerek kararlılığını yineledi. Düzensiz göçle ilgili de, “Bu kabine döneminde 37 operasyon yapıldı, 1609 düzensiz göçmen yakalandı.” şeklinde bilgi verdi.

VATANDAŞLARDAN DESTEK BEKLENTİSİ

Son olarak, Bakan Yerlikaya, vatandaşlardan gördüklerini, bildiklerini ve duyduklarını ihbar etmelerini istedi. İhbarların değerli olduğunu ve ekiplerce detaylı bir şekilde değerlendirildiğini belirten Yerlikaya, toplantıya katılan diğer yetkililer hakkında da bilgi verdi. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı başta olmak üzere, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Kırşehir Vali Murat Sefa Demiryürek gibi isimler katıldı.