İçişleri Bakanı, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya Dışişleri Bakanı Lamorgese ile görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi; Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, güvenlik ve terörizmle mücadele, sınır güvenliği ve göç alanlarında Türkiye-İtalya arasında devam eden iş birliği faaliyetleri değerlendirildi.

Bunun yanı sıra, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında; siber suçlar ve narkotik suçlarla mücadeleye ilişkin tecrübe paylaşımında bulunulurken güncel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü de hazır bulundu.