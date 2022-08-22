İçişleri Bakanı: Kimin ihmali varsa hesabını sorarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen kazalarla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız, sormak da zorundayız. Bizim görevimiz tam anlamı ile budur” dedi.

Türkiye, dün can pazarının yaşandığı iki kaza ile sarsıldı.

Gaziantep ve Mardin’deki kazalar, 35 kişiyi hayattan kopardı.

Kayıpların acısı yaşanırken, kazaların nedenini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncelikle Mardin’deki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Soylu, ardından kazalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki kazaları belli bir seviyeye düşürdükleri anda böyle bir kaza ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Bakan Soylu, “Daha çok çalışmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Gerek sağlık çalışanlarımız gerek yargı teşkilatlarımız, savcılarımız herkes elinden geleni özellikle cenazelerimizi bekletmeme adına ortaya koydular ve gerçekleştirdiler. Taziye ziyaretlerinde bulunduk” dedi.

‘Vatandaşlarımızın taleplerini en kısa zamanda hayata geçirmeye çalışacağız’

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımızın Kızıltepe’de olduğu gibi burada da bir çevre yolu talebi oldu. Çünkü Mazıdağı ile Derik arasındaki yolda bir eğim var. Yüzde 50’lik bir eğim. Ulaştırma Bakanımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz ettik. Vatandaşların gerek ağır vasıtalar gerek trafik yoğunluğunun Derik’ten geçmemesi konusunda bir talebi var, haklılar. Ulaştırma Bakanlığımızın da bir takım projeleri vardı. Yakın bir zamanda ihaleleri yapılır. Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek ve bu hemen hayata geçirilmeye çalışılacak. Yine bazı vatandaşlarımız da kaçış rampaları gibi rampalar istediler, onları da yapacağız. Ama çevre yolu olduktan sonra belki onlara da ihtiyaç kalmamış olacak. Çok ağır bir sınavdı. 7-8 evladı olan baba, 3 çocuğu olan anne var.”

Kazalara ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirten Soylu, “Bir tek eksik görsek vatandaşımızdan ziyade biz hınçlanırız ve gereğini yerine getiririz, bedelini de ödettiririz. Şoförlerin ikisi gözaltında. Biz takip etmek zorundayız çünkü milletimize bir borcumuz var. Milletimiz, devletine itimat ediyor ve devletin bu konuda ortaya koyacağı bütün soruşturmaya ve araştırmaya itimat ediyor. Biz milletimizin bize olan itimatına halel getiremeyiz. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız, sormak da zorundayız. Bizim görevimiz de tam anlamı ile budur” dedi.

“Soruşturma çok yönlü sürüyor”

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü yeniden vurgulayan Soylu şu bilgileri de verdi:

“Sürücüsünden yoluna kadar, aynı zamanda aracın teknik özelliklerine kadar soruşturma bütün yönleriyle sürmektedir. Hatta sürücüler hangi saatte cep telefonu kullanmışlara kadar. Yani acaba telefon kullanmış da o esnada bir dikkatsizlikle bu iş olmuşa kadar biz soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü arkadaşlarımızla da toplantıda değerlendirdik. Eğer böyle bir şey söz konusuysa bunun hesabı sorulur. Ama bunlar belli olmadan üzerinden bir değerlendirme yapmamız doğru değildir.”

“Üçüncü tırın varlığı gerçek dışı bir değerlendirme”

Soylu, üçüncü tırın varlığının gerçek dışı bir değerlendirme olduğunu belirterek, “Olayın üçüncü bir tırın varlığı, ona ateş açıldığı gibi bir değerlendirme gerçek dışı bir değerlendirmedir” dedi.

Bakan Soylu, kazada yaralananlardan 21’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

“Deli miyiz ki cenazeye gelen insanlara GBT sorgulaması yapalım?”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın, “taziyeye giderken kolluk güçleri tarafından durdurulduklarını, GBT yapıldığını, hatta bir cenaze aracını takip eden aile bireylerine de GBT yapıldığını ve aracın beklemek zorunda kaldığı” iddialarında bulunduğunun sorulması üzerine Soylu, yaşanan acının ortak bir acı olduğunu söyledi.

Soylu, bu acı üzerinden hiç olmayan bir meseleyi ortaya getirip, buradaki insanların acısını yükseltmeye çalışmanın bir anlamı olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Taziyelere insanların acılarını hafifletmek için gidilir. Baştan itibaren Derik halkına minnettarlığımın sebebi tam da bu. Biz deli miyiz ki cenazeye gelen insanlara GBT sorgulaması yapalım veya yapılsın? Cenaze sahiplerine böyle bir şey niye yapılsın? Böyle bir şey söz konusu değil. Lütfen istirham ediyorum, her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin bu acı günlerinde bu ortak acıları dindirmenin hep birlikte peşinde olmamız lazım.”