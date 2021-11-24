İçişleri Bakanı: Kırmızı bülten taleplerimiz reddedildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, INTERPOL’ün Türkiye’nin kırmızı bülten taleplerini kabul etmediğini dile getirdi.

Suçluların iadesi hakkında sorulan soruya Soylu, şu ifadeleri kullandı: “Biraz evvelki konuşmamda da ifade ettim. Tabii özellikle FETÖ olayından sonra, maalesef INTERPOL bizim kırmızı bülten taleplerimiz kabul etmiyor. Tüm başvurularımızı reddetti. Bunun bir uluslararası tavır olduğunu tahmin etmek güç değil. Ancak arkadaşlarımız bu INTERPOL toplantısını da fırsat bilerek, birçok ikili görüşmemiz var. Benim, sayın genel müdürümün, diğer arkadaşlarımızın, birçok ikili görüşmeleri var. Hem başkan hem de genel sekreter nezdinde, diğer delege ve üyeler nezdinde bu girişimlerimizi tekrardan hatırlatıyor. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sadece kendisine ait bir tehlike olmadığını FETÖ’nün sadece bir terör örgütü olmadığını bir istihbarat örgütü olduğunu ifade ediyoruz. İnanıyorum ki, bir netice alacağız.”