İçişleri Bakanı, KKTC’ye gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanı Soylu, ilk olarak temasları çerçevesinde, 2 Şubat’ta vefat eden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak. Soylu, daha sonra KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki göç, muhaceret ve adli işbirliğine ilişkin iki protokol imzalanacak.

İçişleri Bakanı Soylu, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile de bir araya gelecek. Başbakanlıkta yapılacak görüşmede “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalanacak.

Süleyman Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın onuruna vereceği öğle yemeğinden sonra KKTC’den Ankara’ya hareket edecek.

TRT