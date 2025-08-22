Haberler

İçişleri Bakanı Mektup Okudu

İÇİŞLERİ BAKANI ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir şehit ailesini ziyaret ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onlarla paylaşmak üzere yazdığı mektubu okudu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Erzurum’da Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in ailesini ziyaret ettiğini duyurdu.

MEKTUPTAKİ DUYGULAR VE VURGULAR

Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit ailelerine yönelik yazdığı mektubu okuyan Bakan Yerlikaya, şu sözleri iletti: “Babası Süleyman Bey, annesi Lütfiye Hanım ve ailesinin tüm fertleriyle bir araya geldik; dualar ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; ‘Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir.'”

BİRİTLİK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin Terörsüz hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Ayrıca, şehitlerin hatırasına sahip çıkarak milletin birlik ve beraberlik içinde “Büyük ve Güçlü Türkiye” hedefine ulaşmak için ilerleyeceğini ifade etti.

Sındırgı’da Esnafa Geçici Dükkan Desteği

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar gören esnafa geçici dükkan desteği sağlanacak ve Kocahan binasına taşınılacak atölyeler belirlendi.
Blockchain Finansında Yeni Bir Gelişme

Republic ve Injective iş birliği, perakende yatırımcıların SpaceX gibi özel şirketlere tokenlaşmış erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Bu, kurumsal tokenizasyonun yeni bir dönemini başlatıyor.

