İçişleri Bakanı’ndan Trafik Güvenliği Mesajı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN TÜRKİYE’DEKİ MOTORLU TAŞIT SAYISI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Ülke genelinde 675 bin personelle huzuru sağlamaya çalıştıklarını belirten Yerlikaya, trafikte de güvenliği artırmaya yönelik pek çok çalışma yaptıklarını ifade etti. Türkiye’de 31,3 milyon motorlu taşıt ile 6,3 milyon motosiklet bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, bu konuda eğitimden denetime kadar her alanda aktif bir şekilde yer aldıklarını dile getirdi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Yerlikaya, trafikte güvenliğin artırılması adına motosiklet sürücülerine hitaben, “2019’da 3,3 milyon olan motosiklet sayısı 2024’te 6,3 milyona ulaşmış. Toplam motorlu taşıtların sayısını 2024’te 31,3 milyon ile kapattık, bunların yüzde 20’si, yani her beş araçtan biri iki teker, yani motosiklet.” şeklinde bilgiler verdi. Motosiklet sayısının 2023’te 2022’ye kıyasla 1 milyon artarak 5,1 milyon, 2024’te ise 1,2 milyon artışla 6,3 milyon olduğunu açıkladı.

KIRMIZI IŞIK İHLALLERİNE YENİ CEZALAR

Kırmızı ışık ihlaliyle ilgili cezai işlemler hakkında da konuşan Yerlikaya, “Kırmızı ışıkta geçenlere 2 bin 167 lira cezai işlem uygulanıyordu. ‘Bir yıl içinde üç ihlal yapıldığında 30, altı ihlal yapıldığında 45, dokuz ihlal yapıldığında 60 gün sürücü belgesi geri alınıyor.’ deniliyor.” ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemeyle, kırmızı ışık ihlali yapanlara yöneltilen cezalarda önemli değişiklikler yapılacağını belirten Yerlikaya, ilk ihlal için 5 bin, ikinci ihlal için 10 bin, üçüncü ihlal için 15 bin lira ceza uygulanacağını, ardından süresiz sürücü belgesi iptaliyle sonuçlanabilecek ihlallere geçileceğini aktardı. Çağrı yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaya teşvik ettiklerini söyledi.