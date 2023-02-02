İçişleri Bakanı: O istihbarat elemanını herkes biliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’deki bazı büyükelçilik ve konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle kapatılmasına dair konuştu.

Türkiye’ye karşı yeni bir psikolojik harp başlatıldığını söyleyen Soylu, “15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu herkes biliyor.” dedi.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; Avrupa ve Amerika’nın yaptığı hamleler ben silahını vereyim sen öl stratejisidir. Türkiye’de terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi değildir. Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK-PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardır parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir.

Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır.