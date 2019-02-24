İçişleri Bakanı: PKK, ABD’yi de satıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile ilişkilerini yorumladı.

İçişleri Bakanı Soylu, “Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu. Yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar. Can havliyle Amerika’yı da satıyor, Avrupa’yı da satıyor.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Muhtarlar Buluşması’na katıldı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika’nın PKK ile Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini. O yakaladıklarımız var ya üst düzeyden yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar, adam can havliyle Amerika’yı da satıyor, Avrupa’yı da satıyor.”

TRT