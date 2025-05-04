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İçişleri Bakanı S.T. Yakaladı

ALI YERLİKAYA’DAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik meydana gelen saldırıyı sert bir dille kınadı. Bakan Yerlikaya, “Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” dedi. Bu açıklamalar, yapılan saldırının ciddiyeti üzerine durulması gerektiğini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL’E YÖNELİK SALDIRI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilen bir törende fiziksel bir saldırıya uğradı. Saldırı sonrası sosyal medya hesapları üzerinden bilgi veren İçişleri Bakanı, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

HUKUKİ SÜREÇ VE GÜVENLİK VURGUSU

Yerlikaya, saldırının ardından S.T. isimli şahsın belirlenip hakkındaki yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Toplumda huzuru bozan her türlü saldırının, “hukuk önünde hak ettiği cezayı alacağını” ifade etti. Bu durum, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etme kabiliyetini ve sorumluluğunu ortaya koydu. – ANKARA

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