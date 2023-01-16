İçişleri Bakanı: Saldıranlar ya ajandır ya hain

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BAYKAR’ı tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı sert bir dille eleştirdi.

Soylu, “Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar ya ajandır, ya haindir, ya embesildir” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ürettiği yerli ve milli savunma sanayii araçlarıyla sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken ve övgüleri toplayan BAYKAR’ı hedef aldı. Babacan, BAYKAR ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, “Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor” cevabını verdi.

Bu açıklama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan çok sert paylaşımlar geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye “Geçmiş olsun” diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika’nın çocukları, Çaresiz zübükler…” dedi.

Bakan Soylu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

İnsansız hava araçları Türkiye’nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar, Ya ajandır, Ya haindir, Ya embesildir… Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye “Geçmiş olsun” diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika’nın çocukları, Çaresiz zübükler…