İçişleri Bakanı sayı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eli kanlı terör örgütü PKK’nın tüm silahlı eleman mevcudunun 150 olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı MGK Genel Sekreterleri İçişleri Bakanlığı Çalışma Toplantısı’nda konuştu. Bakan Soylu, “Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın, bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150’nin altına indi” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı MGK Genel Sekreterleri İçişleri Bakanlığı Çalışma Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

150’NİN ALTINA İNDİ

Bakan Soylu, “Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150’nin altına indi” dedi.